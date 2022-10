Officiellt: Foden förlänger med Manchester City

Det har varit på gång ett tag och nu är det officiellt.

Stjärnan Phil Foden, 22, skriver nytt kontrakt med Manchester City och det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2027.

- Det är svårt att sätta ord på hur glad jag är över att ha skrivit på ett nytt kontrakt. Det är en dröm som bli sann, säger han i en kommentar på Manchester Citys hemsida.

Enligt Daily Mirror väntar ett rejält lönelyft för stjärnan. Tidningen uppger att han väntas mer än femdubbla veckopengen från 40 000 pund (ungefär 505 000 kronor) till 225 000 pund (cirka 2 850 000 kronor). Det gör honom, enligt uppgifterna, till den femte bäst betalde spelaren i laget, bakom bland andra Kevin de Bryne och Erling Braut Haaland.

Den offensive pjäsen har den här säsongen svarat för sju fullträffar på tretton tävlingsframträdanden.

One of our own 💙@PhilFoden has signed a new three-year extension to his contract, keeping him at City until the summer of 2027! 👊