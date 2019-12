Officiellt: Förre HBK-tränaren tar över Championship-klubb på permanent basis

Säsongen år 2011 tog spanjoren Josep Clotet Ruiz över som tränare i Halmstads BK. Sejouren i HBK blev dock inte särskilt långvarig då han redan efter lite mer än ett halvår fick lämna klubben. Därefter har han bland annat haft uppdrag som assisterande tränare i Swansea och Leeds och den senaste tiden har han varit tillfällig tränare Birmingham.

Nu får även Clotet Ruiz fortsatt förtroende som huvudtränare i Birmingham. Championshipklubben meddelar på sin hemsida att man tillsätter spanjoren som huvudtränare på permanent basis.

"Vi har en tydlig vision av vad vår fotbobollsfilosofi måste vara. Pep och hans stab har börjat implementerat det på kort tid. Han har också fått fram, och visat tilltro, till våra unga spelare, vilket är en annan viktig strategi för klubben", skriver klubben i ett uttalande.

Birmingham ligger för närvarande på 15:e plats i Championship.

OFFICIAL: Blues are delighted to announce that @pepclotet has been appointed Head Coach



Full details 👉 https://t.co/ZQmrFq1t9b



Congratulations, Pep!#BCFC pic.twitter.com/16o5jwqUNR