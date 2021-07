Officiellt: Forward lämnar Liverpool efter sex år - går till Bundesliga

Den nigerianske forwarden Taiwo Awoniyi, 23, värvades till Liverpool sommaren 2015. Nu lämnar han klubben för tyska Bundesliga-laget Union Berlin. Det bekräftar Liverpool på sin officiella hemsida under tisdagen.

Awoniyi tillbringade den gångna säsongen på lån hos just Union Berlin, som nu köper loss 23-åringen. Forwarden gjorde fem mål och tre assist på 21 Bundesliga-matcher i fjol.

Nigerianen har tidigare varit utlånad till FSV Frankfurt, NEC Nijmegen, Royal Excel Mouscron (två gånger), Gent samt Mainz.

Enligt Liverpool-korrespondenten Neil Jones på Goal.com får Liverpool cirka 75 miljoner kronor för Awoniyi, plus tio procent i vidareförsäljningsklausul.

Taiwo Awoniyi has completed a permanent transfer to @FCUnion.



Everyone at Liverpool FC wishes Taiwo the best of luck for the future 🙌