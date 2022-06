Officiellt: Fyra spelare lämnar Liverpool - Origi går vidare

Redan i maj bekräftade Jürgen Klopp att Divock Origi kommer lämna Liverpool efter säsongen. Forwarden har haft ett utgånde kontrakt, och nu är det officiellt att han inte förlänger avtalet som löper ut i slutet av juni.

På torsdagen meddelar Liverpool att 27-åringen går vidare i karriären.

"Tack för åtta otroliga år och att du lämnar oss med så många speciella minnen. Divock Origi, Liverpool legend", skriver klubben.

Trots att Divock Origi inte alltid har varit en startspelare har han växt ut till att bli något av en publikfavorit på Merseyside, mycket tack vare att han ofta har gjort viktiga mål som inhoppare i betydelsefulla matcher.

- Han är en av de viktigaste spelarna jag har haft. Oavsett vart han går kommer han bli framgångsrik, 100 procent. Det kommer att vara en jobbig stund när han lämnar. Han är en Liverpool-legend, utan tvekan, sa Klopp nyligen enligt Sky Sports.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Origi överens med Milan och kommer att skriva på för Milanoklubben inom kort. Totalt blev det 41 mål samt 18 assist på 175 matcher i Liverpool-tröjan sedan 27-åringen anslöt från Lille 2014.

Samtidigt meddelar Liverpool att ytterligare tre spelare lämnar klubben. Det rör sig om: Loris Karius, Sheyi Ojo och Ben Woodburn. Samtliga har utgående kontrakt.

