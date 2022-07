Officiellt: Gabriel Jesus presenterad av Arsenal

Under en tid har det rapporterats om att Manchester City-brassen Gabriel Jesus kan vara på väg att skriva på för toppkonkurrenten Arsenal, men inget officiellt besked har kommit från någon av klubbarna. Fram tills nu.

London-klubben meddelar på sina sociala medier att man knutit till sig anfallaren, som därmed ansluter som en prestigevärvning inför den kommande säsongen.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano betalar Arsenal 45 miljoner pund, vilket motsvarar över 550 miljoner svenska kronor, för att köpa loss 25-åringen.

⛅️ On Cloud No. 9



🔴 Welcome to Arsenal, Gabriel Jesus pic.twitter.com/kPgOx9uVZd