Officiellt: Gayle klar för Stoke

Dwight Gayle har gjort 34 mål samt elva assist på 122 matcher i Newcastle-tröjan sedan han värvades från Crystal Palace 2016. Nu står det klart att forwarden lämnar klubben.

På fredagen blev det officiellt att Stoke värvar Gayle. 32-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2024 med Championship-klubben.

- Det fanns några klubbar som var intresserade men för mig handlade det om att hitta en klubb som var rätt för mig och efter att ha pratat med huvudtränaren och tränarstaben hade hört allt jag ville höra, säger Gayle till klubbens hemsida.

Dwight Gayle har representerat en rad engelska klubbar, bland annat Stansted, Peterborough, Dag & Red och West Bromwich.

Our sixth signing of the summer is @dwightgayle! 😎



