Officiellt: Gomez förlänger med Liverpool

Joe Gomez drogs med skadebekymmer förra säsongen och noterades endast för 21 matcher i Liverpool-tröjan. Senaste tiden har en rad Premier League-klubbar, bland annat Aston Villa, Newcastle och Fulham, ryktats vilja värva 25-åringen - men så ser det inte ut att bli.

På torsdagen blev det nämligen officiellt att Gomez förlänger sitt kontrakt med Liverpool. Mittbackens nya avtal sträcker sig till slutet av säsongen 2026/2027.

- Det här är en otrolig plats att vara på. I mina ögon troligtvis en av de bästa, om inte den bästa, klubbarna i världen för tillfället. Möjligheten att förlänga min tillvaro här var ett enkelt beslut att ta, säger Gomez till Liverpools hemsida.

- Jag har varit här ett tag nu, men trots det känner jag mig fortfarande ung och tror att jag har mina bästa år framför mig. Jag har mer att lära och tid till att göra det.

Joe Gomez värvades från Charlton 2015. Totalt har det blivit 142 matcher i Liverpool-tröjan sedan dess.

