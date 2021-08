Officiellt: Harvey Barnes förlänger med Leicester: "Känns som hemma"

Harvey Barnes, 23, har tillhört Leicester sedan han var nio år. Under de senaste säsongerna har yttern varit ett av Leicesters stora utropstecken i Premier League. Nu står det klart att han blir klubben trogen och förlänger kontraktet till sommaren 2025.

- Jag har varit här i så många år nu. Det känns som hemma - så för mig var det inget svårt val. Såklart ville jag förlänga min tid här, säger han till klubbens hemsida:

- Det har varit på gång ett tag och att få skriva på nu känna jättebra. Det är precis i inledningen av en ny säsongen, som jag vet att alla är förväntansfulla över.

Barnes har gjort 101 matcher för klubbens A-lag - där det blivit 21 mål och 15 assist. 23-åringen fick även chansen att debutera för Englands A-landslag i oktober förra året.

