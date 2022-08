Officiellt: Jota förlänger med Liverpool

Sommaren 2020 köpte Liverpool loss Diogo Jota från Wolverhampton. Portugisen har imponerat stort i Merseyseideklubben sedan dess och noterats för 34 mål samt nio assist på 85 matcher, något han nu belönas för.

På tisdagen blev det officiellt att Jota förlänger sitt kontrakt med Liverpool. 25-åringens nya avtal sträcker sig till slutet av säsongen 2026/27.

- Jag är väldigt stolt. Sedan jag kom hit för två år sedan har jag etablerat mig som en viktig spelare i laget - och det var vad jag ville göra från början, säger Jota till Liverpools hemsida och fortsätter:

- Att skriva på ett långstidskontrakt visar att klubben tror på mig som spelare. Och för mig är det väldigt bra att ha säkrat min framtid här ett tag framöver.

Utöver Liverpool och Wolverhampton har Diogo Jota även representerat Atlético Madrid, Porto och Paços de Ferreira. På meritlistan finns dessutom nio mål på 26 landskamper med Portugal.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹