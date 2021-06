Officiellt: Juventus tidigare sportchef till Tottenham

Fabio Paratici var Juventus sportchef då klubben vann nio raka Serie A-titlar. Efter den gångna säsongen lämnade han dock klubben efter elva år - och nu har han hittat ett nytt uppdrag.

Under lördagen gick Tottenham ut med på sin hemsida att Paratici tar över som sportchef i klubben från och med den 1 juli i år.

- Jag är jätteglad för denna fantastiska möjlighet. Tottenham är en av England och Europas största klubbar. De har en ambitiös långsiktig plan och jag kommer dedikera allt jag har till att arbeta med klubbens ledning för att förhoppningsvis skriva ett framgångsrikt kapitel i klubbens historia, säger Paratici till klubbens hemsida.

Tottenhams ägare, Daniel Levy, ger till känna att han länge känt Paratici och ser fram emot att arbeta med honom.

- Jag har känt Fabio flera år och han kommer att ge klubben massor med erfarenhet kring scouting, talanger och fotbollsverksamhet. Han har ett utomordentligt CV kring att skapa tävling konkurrenskraftiga lag. Han kommer vara ett fantastiskt tillskott till den nuvarande ledningen, säger Levy till hemsidan.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

#THFC ⚪️ #COYS