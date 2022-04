Officiellt: Klopp förlänger med Liverpool

Liverpool gick under torsdagen ut med att succétränaren Jürgen Klopp har skrivit på ett nytt kontrakt med den engelska storklubben till sommaren 2026. Samtidigt har även assistenterna Pepijn Lijnders och Peter Krawietz förlängt sina avtal.

Klopp berättar själv om anledningen till förlängningen på klubbens Twitter-konto.

- Det finns något att meddela. Det är som förra gången, vissa kommer tycka om det, andra kommer inte tycka om det. Om du inte tycker om det, sluta titta nu. Jag stannar i ytterligare två år, och det är inte bara jag, utan även alla mina ledare, vilket är det viktigaste, säger han i ett videoklipp och fortsätter:

- Nu är frågan: "Varför?". Eftersom att Ulla (Sandrock, Klopps partner) vill stanna. Som en bra make, vad gör du då när din fru vill att du stannar? Du stannar, säger han skämtsamt.

- Det är inte den enda anledningen, men det är en anledning. Jag älskar klubben och det är den bästa platsen att vara på. Jag känner mig väldigt, väldigt lycklig.

Klopp kom till Liverpool under 2015 och har sedan dess lett klubben till flera titlar, däribland till en Premier League-titel och en Champions League-titel.

The boss has a special message for you… ❤️ pic.twitter.com/T4vFwYFN9p