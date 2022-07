Officiellt: Kompany värvar från City

Senaste två säsongerna har CJ Egan-Riley varit en del av Manchester Citys U23-lag. I början av maj fick han debutera med a-laget i Premier League, efter att ha blivit inbytt i slutskedet av hemmamatchen mot Newcastle.

Nu står det dock klart att 19-åringen går vidare i karriären. På fredagen meddelar Burnley att Egan-Riley ansluter till klubben. Kontraktet sträcker sig till slutet av säsongen 2025/2026.

- Jag är överlycklig, glad över att affären är klar och att jag är en Burnley-spelare. Jag kan inte vänta på att försäsongen ska starta och få påbörja säsongen, säger han till Burnleys hemsida.

Vincent Kompany, ny chefstränare i Burnley, om nyförvärvet:

- CJ är en spelare som vi har haft nära koll på över en längre tid. Han är en lovande och talangfull fotbollsspelare med utmärkt attityd och mentalitet. Vi är glada över att han har valt att ansluta till oss, säger han.

Burnley åkte ur Premier League förra säsongen. Därmed väntar spel i Championship för CJ Egan-Riley i hans nya klubb.

We're thrilled to announce the signing of CJ Egan-Riley on a four-year deal from Manchester City 📝#WelcomeCJ