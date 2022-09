Officiellt: Kuol presenterad av Newcastle

Det har varit på gång ett tag och nu är det officiellt.

Den australiensiska talangen Garang Kuol, 18, är klar för, och presenterad av, Newcastle. Han ansluter till Premier League-klubben i januari från Central Coast Mariners.

- Det är overkligt. Som ung kille i Australien är Premier League den ligan som alla tittar på, men som ingen tror att man kan nå. Att få vara en de människorna - och att få vara i den positionen som jag är i - är magiskt, säger löftet i ett uttalande.

Han fortsätter:

- Nu när jag har skrivit på för Newcastle vill jag vill jag träna hårt, förhoppningsvis ta en plats i VM-truppen och sedan komma tillbaka (till Newcastle).

Newcastles sportdirektör Dan Asworth:

- Garang är en väldigt lovande spelare och det kommer att bli spännande att se hans fortsatta utveckling som Newcastle-spelare.

Affären är permanent och Kuol kommer att stanna i sin nuvarande klubb på lån till årsskiftet, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Anfallaren har beskrivits som ett underbarn och blev nyligen uttagen i Australiens A-landslag, där han fick hoppa in och göra debut i 2-0-segern mot Nya Zeeland den 25 september.

- Han har visat stor kvalitet och stor talang, sa Australiens förbundskapten Graham Arnold om uttagningen enligt The Chronincle.

Garang Kuol, 18, gjorde fyra mål på nio ligamatcher för australiensiska Central Coast Mariners säsongen 2021/22.

