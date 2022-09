Officiellt: Leander Dendoncker presenterad av Aston Villa

Det återstår att se om Douglas Luiz lämnar Aston Villa innan sommarfönstret stänger om några timmar. Klart är iallafall att Leander Dendoncker kommer att representera Villa när sommarfönstret har stängt.

Under torsdagskvällen presenterade klubben förvärvet av Leander Dendoncker från Wolves. Ett klubbyte som spelaren själv är nöjd och belåten med:

-Jag är väldigt exalterad över att ha skrivit på för Villa. Det är en ny utmaning för mig. Jag är exalterad över att vara här, säger han till Villas hemsida

Han fortsätter:

- Jag kan känna att det här är en stor klubb, du kan bara känna det. Jag känner såklart spelarna från att ha spelat mot dem, och jag vet att det är ett väldigt bra lag med bra spelare. Jag är väldigt glad över att vara här.

Dendoncker kommer att bära nummer 32 i sin nya klubb. I Wolves blev det 124 matcher och nio mål för belgaren.

Aston Villa is pleased to announce the signing of Leander Dendoncker from Wolverhampton Wanderers. ✅