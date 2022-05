Officiellt: Leeds värvar Aaronson - skriver långt kontrakt

Leeds klarade sig kvar i Premier League efter att ha besegrat Brentford i sista omgången. Nu har lagbygget inför nästa säsong påbörjats, och på torsdagen presenterade klubben sitt första nyförvärv.

Det är Brenden Aaronson som ansluter till Leeds från RB Salzburg. Den 21-årige mittfältaren har skrivit på ett kontrakt till sommaren 2027.

- Hans mentalitet är att göra vad som krävs för att laget ska bli framgångsrikt. Jag är säker på att han kommer passa in perfekt här, säger Leeds-tränaren Jesse Marsch i ett uttalande.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano betalar Leeds 28 miljoner euro, motsvarande knappt 300 miljoner kronor, för att köpa loss Aaronson.

Totalt blev det 13 mål samt 15 assist på 66 matcher i RB Salzburg-tröjan för 21-åringen, som anslöt till den österrikiska klubben i januari 2021 från Philadelphia Union

✍️ #LUFC is delighted to announce an agreement with Red Bull Salzburg for the transfer of Brenden Aaronson, which will be completed on July 1st