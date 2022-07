Officiellt: Lingard lämnar Manchester United - klar för Nottingham

Så sent som tidigare under torsdagen rapporterade Fotbollskanalen, med hänvisning till ansedda The Guardian, att Jesse Lingard kan vara på väg att skriva på för Premier League-konkurrenten Nottingham Forest.

Nu är det hela klart.

På sin Twitter har Nottingham re-tweetat ett inlägg från klubbens ägares son, Miltiadis Marinakis. I det inlägget poserar han med Lingard till bildtexten "Välkommen".

Vad gäller kontraktets längd, uppger Fabrizio Romano att Lingard skriver på ett ettårskontrakt med Nottingham Forest.

I Manchester United-tröjan blev det 149 Premier League-matcher för Jesse Lingard.