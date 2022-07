Officiellt: Liverpool säljer Williams till Nottingham Forest

Neco Williams var utlånad till Fulham i våras och var med och förde klubben tillbaka upp i Premier League. Nu står det klart att 21-åringen lämnar Liverpool permanent - men för en annan nykomling.

På måndagen blev det nämligen officiellt att Nottingham Forest värvar Williams. Ytterbacken har skrivit på ett fyraårskontrakt, till slutet av säsongen 2025/2026.

- Jag är väldigt exalterad över att ansluta till Nottingham Forest och möjligheten att hjälp klubben att ta steg i Premier League. Forest är en klubb med otrolig historia och The City Ground är en väldigt speciell arena som jag inte kan vänta på att få uppleva fullsatt, säger han till klubbens hemsida.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Nottingham Forest 17,5 miljoner pund, motsvarande drygt 220 miljoner svenska kronor, inklusive bonusar för att köpa loss Neco Williams. Liverpool har dessutom en vidareförsäljningsklausul på 15 procent införhandlad i avtalet.

Liverpool-tränaren Jürgen Klopp om försäljningen:

- Det är inte enkelt att låt honom lämna om jag ska vara ärlig, men han förtjänar att spela regelbundet och han har förtjänat rätten att vara redo för sitt landslag som ska spela den här turneringen i vinter, säger Klopp, och syftar på Qatar-VM 2022 dit Wales har tagit sig.

Williams är fostrad i Liverpool men lyckades aldrig ta en ordinarie startplats i A-laget. Totalt noterades han för 33 matcher sedan debuten 2020. På meritlistan finns 21 landskamper med Wales.

. @necowilliams01 has today completed a permanent transfer to Nottingham Forest.

The perfect way to start a week ✍️



🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/K9bh6ijlwz