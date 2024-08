Officiellt: Liverpool värvar Mamardashvili

Liverpool meddelar att man gjort klart med sitt första nyförvärv i sommarfönstret, även om spelaren i fråga inte kommer att ansluta förrän om ett år.

Det handlar om Valencias målvakt Giorgi Mamardashvili, 23, och enligt transfergurun Fabrizio Romano landar priset på 30 miljoner euro (drygt 342 miljoner kronor) i garanterad summa plus ytterligare fem miljoner euro (cirka 57 miljoner kronor) i potentiella bonusar. Därtill har La Liga-klubben en vidareförsäljningsklausul på tio procent inskriven i avtalet.

Kontraktet ska vara skrivet över sex säsonger, men den här säsongen kommer han alltså att vara utlånad till Valencia.

Mamardashvili har hållit 31 nollor på 102 tävlingsmatcher i Valencia-tröjan. Han anslöt till klubben från Dinamo Tbilisi, sommaren 2021.

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season 🙌🔴