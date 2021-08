Officiellt: Lukaku återvänder till Chelsea

Belgaren Romelu Lukaku, 28, var under förra säsongen tongivande när Inter vann Serie A. Anfallaren stod för 24 mål och tio assist på 36 framträdanden i den italienska ligan. Inter har samtidigt ekonomiska problem och under senaste tiden har det kommit rapporter om att Lukaku kan återvända till de brittiska öarna.

Nu står det klart att Lukaku lämnar Inter för spel i Chelsea. Enligt den trovärdige journalisten Fabrizio Romano får Chelsea betala 115 miljoner euro, drygt 1,2 miljarder kronor för övergången. Det innebär att han blir klubbens dyraste värvning någonsin.

- Jag är glad över att vara tillbaka i den här fantastiska klubben. Det har varit en lång resa för mig: jag kom hit som en kille som hade mycket att lära, nu kommer jag tillbaka mer mogen och med mycket erfarenhet, säger Lukaku i en kommentar på Chelseas hemsida.

Han fortsätter:

- Relationen jag har med den här klubben betyder så mycket för mig, som ni vet. Jag hejade på Chelsea som barn och nu är jag tillbaka för att försöka hjälpa dem att vinna fler titlar, det är en fantastisk känsla. Vägen klubben är inne på passar mina ambitioner perfekt, jag är 28 och vann precis Serie A. Den här möjligheten kommer i precis rätt tid och förhoppningsvis kan vi ha många framgångar tillsammans.

Lukaku återvänder därmed till en klubb, som han sedan tidigare representerat i flera år. Lukaku kom till Chelsea under sommaren 2011, men lämnade sedan för spel i Everton under sommaren 2014. Detta efter att ha blivit utlånad till både West Bromwich och just Everton. Under sommaren 2017 tog han steget vidare till Manchester United och två år senare lämnade han för flytt till Inter och Italien.

Lukaku har, totalt sett, gjort 113 mål och 42 assist på 252 matcher i Premier League. Chelsea är regerande mästare i Champions League.