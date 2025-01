Officiellt: Malen klar för Aston Villa

Donyell Malen har länge ryktats vara påväg bort från Bundesliga och Borussia Dortmund. Tidigt pekades klubbar i Premier League ut som främsta kandidater för anfallarens signatur.

Sedermera målades Aston Villa upp som mest trolig destination. Nu är övergången presenterad. Malen ansluter till Birminghamlaget via en permanent transfer.

Enligt Fabrizio Romano betalar Villa 23 miljoner euro, cirka 265 miljoner kronor, till Dortmund för nederländaren. Dessutom kan ytterligare tre miljoner euro, cirka 34 miljoner kronor betalas via prestationsbaserade bonusar.

Donyell Malen hann med 132 matcher och 39 mål under sina 3,5 år i Dortmund. Tidigare har även anfallaren spelat för PSV Eindhoven där han noterades för 55 mål på 116 tävlingsmatcher.

Malen har gjort 41 landskamper och nio mål för det nederländska landslaget.

För Malen blir flytten till Aston Villa en återkomst till de brittiska öarna. Anfallaren har tidigare spelat i Arsenals akademi mellan 2015 och 2017.

Aston Villa ligger på åttonde plats i Premier League.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Dutch international Donyell Malen from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/WHAFLagK9U