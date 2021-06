Officiellt: Målvakt förlänger med Liverpool: "Ett privilegium"

Adrian San Miguel anslöt till Liverpool som Bosman-spelare 2019 efter att hans kontrakt med West Ham gått ut. Sedan dess har det blivit 24 framträdanden för klubben och han har varit med och vunnit Premier League, UEFA:s supercup och klubb-VM.

34-åringens kontrakt skulle gått ut den sista juni i år - men nu har han förlängt. Det meddelar Liverpool på sin hemsida.

- Jag är väldigt lycklig. Detta är en belöning från klubben för det hårda arbetet jag gjort sedan jag skrev på för två år sedan. Sedan är det ett nöje att stanna i Liverpool. Det är en så stor klubb, men samtidigt är det som en familj. Jag känner mig priviligierad, säger Adrian till klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag försöker hjälpa laget med allt jag gör. Supporta och ge mina lagkamrater självförtroende i omklädningsrummet och på träningsplanen varje dag. Pusha dem att bli bättre.

Hur långt kontraktet är framgår inte av Liverpools uttalande.

🔴 @AdriSanMiguel has signed a new, extended contract with the Reds 🔴