Officiellt: Manchester City förlänger med försvarare

Eliaquim Mangala värvades till Manchester City från Porto inför säsongen 2014-2015. Den franske mittbacken har dock inte fått det att lyfta i den brittiska klubben och han har varit utlånad i två omgångar - en gång till Valencia och en annan till Everton.

Den här säsongen har fransmannen fått ytterst sparsamt med speltid och under säsongen har noterats för tre framträdanden - i andralaget. Trots det väljer nu Manchester City att förlänga med mittbacken, som varit skadad stora delar av säsongen. Klubben meddelar på sin hemsida att man skrivit kontrakt över ytterligare en säsong, det vill säga över nästa spelår.

.@Elia22Mangala has signed a one-year contract extension at the Club.



🔵 #mancity https://t.co/O6wm5YnWeM