Officiellt: Manchester City förlänger med Silva

Bernardo Silva, som kom till Manchester City från Monaco under 2017, var under förra säsongen tongivande när den engelska storklubben vann Premier League, FA-cupen och Champions League - men har sedan dess kopplats ihop med att lämna för klubbar som Barcelona, Paris Saint-Germain och Al-Hilal.

Nu går Manchester City ut med att Silva i stället blir kvar, då han har signerat ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till sommaren 2026.

Silva har genom åren gjort 55 mål och 59 assist på 308 matcher med Manchester City. Han har bland annat varit med och vunnit fem Premier League-titlar, en Champions League-titel, två FA-cuptitlar och fyra ligacuptitlar.

.@BernardoCSilva has extended his contract at City until 2026! ✍️ pic.twitter.com/lGyZ4I3lI0