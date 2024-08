Officiellt: Manchester City lånar ut Couto

Yan Couto har spenderat de två senaste säsongerna på lån från Manchester City till Girona. Där har han svarat för flera starka prestationer och under den senaste säsongen var han bland annat en starkt bidragande orsak till att Girona säkrade en plats i den kommande upplagan av Champions League.

Men trots den starka fjolårssäsongen har det mesta talat för att brassen inte har någon långsiktig framtid i Manchester och under den senaste tiden har uppgifter gjort gällande att Couto är på väg till Borussia Dortmund.

Nu står det också klart att så blir fallet.

Under lördagen bekräftade nämligen Dortmund att man lånar in Couto under den kommande säsongen. Vidare bekräftar klubben att affären kommer att bli permanent om "vissa sportsliga aspekter uppföljs" under den kommande säsongen.

- För mig är det en dröm som går i uppfyllelse. Borussia Dortmund är en speciell klubb. Varje barn i Brasilien vet hur fantastisk den här klubben är, känner fansen och är fascinerad av den gula muren”, säger Yan Couto på Dortmunds hemsida.

Transferjournalisten Fabrizio Romano har tidigare rapporterat om att köpoptionen i avtalet landar på cirka 30 miljoner euro, motsvarande 352 miljoner kronor.