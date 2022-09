Officiellt: Manchester City värvar Akanji

I januari 2018 valde Manuel Akanji att lämna FC Basel för en övergång till Borussia Dortmund. Sedan dess har mittbacken spelat 158 matcher för Bundesliga-klubben, men nu står det klart att han lämnar.

På torsdagen blev det officiellt att Manchester City värvar Akanji. 27-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2027.

- Jag är överlycklig att vara här och jag kan inte vänta på att få börja spela. City har varit ett av Europas bästa lag senaste säsongerna. De är fantastiska att kolla på och spelar en spännande fotboll, samt kämpar om titlar år in och år ut. Så att komma hit känns som det perfekta nästa steget i min karriär, säger han till Citys hemsida.

Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano betalar Manchester City 17,5 miljoner euro, motsvarande knappt 190 miljoner svenska kronor, för att köpa loss Akanji från Dortmund.

- Pep Guardiola är en exceptionell tränare och det är en exceptionell trupp av spelare, så det här är ett spännande äventyr för mig. Jag ser fram emot att få testa mig själv i Premier League och jag kommer att göra allt jag kan för att hjälpa klubben att vara framgångsrik, säger 27-åringen.

Manchester Citys fotbollsdirektör Txiki Begiristain:

- Manuel har gott om erfarenhet av att spela på toppnivå i Europa och vi är övertygade om att han kommer bli ett värdefullt tillskott till vår trupp. Vi har varit imponerade av hans prestationer i Dortmund, där han utvecklats till att bli en väldigt bra försvarare och en spelare som är redo att prestera både i Premier League och Champions League. Han har allt vi vill att en mittback ska ha, säger Begiristain.

Manuel Akanji blir Manchester Citys sjätte nyförvärv i sommar. Premier League-jätten har tidigare gjort klart med Erling Braut Haaland, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Kalvin Phillips och Stefan Ortega.

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️



Read more ⤵️