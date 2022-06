Officiellt: Manchester City värvar Fowler

Mary Fowler spelade i Montpellier mellan 2020-2022. Nu står det klart att 19-åringen tar nästa steg i karriären.

På onsdagen meddelar Manchester City att forwarden, som även kan spela mittfältare, är klar för klubben. Fowler har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till slutet av säsongen 2026.

- Jag är väldigt stolt över att ansluta till den här klubben. Det är ett lag jag alltid har velat spela för, så jag är hedrad över att få den här möjligheten, säger hon till klubbens hemsida.

Huvudtränare Gareth Taylor om nyförvärvet:

- Mary är utan tvekan en av de mest spännande talangerna just nu och vi är verkligen glada över att hon ansluter till oss i City.

Sedan tidigare spelar svenska landslagsmittfältaren Filippa Angeldahl i Manchester City.

