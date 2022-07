Officiellt: Manchester City värvar Ortega

Stefan Ortega var förstamålvakt i Arminia Bielefeld, som åkte ur Bundesliga förra säsongen. Nu står det klart att tysken inte följer med laget ett hack ner i seriesystemet.

På fredagen meddelar Manchester City att Ortega är klar för klubben. 29-åringen ansluter som bosman och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till slutet av säsongen 2024/2025.

- Det här är en fantastisk flytt för mig. Manchester City är ett fantastiskt lag - en trupp med världsklasspelare på varje position. Att få chansen att ansluta till den här gruppen av spelare och hjälpa klubben till fortsatta framgångar är en dröm för mig, säger Ortega till Citys hemsida.

- Jag har njutit av min tid i Tyskland och jag vill tacka Arminia Bielefeld-fansen för deras stöd. Men det är en ny utmaning att komma till City och att spela i Premier League är för bra för att ignorera. Jag kan inte vänta på att få börja, träffa mina lagkamrater och börja jobb med Pep (Guardiola, chefstränare) och hans tränarteam.

Ortega blir därmed Manchester Citys andra nyförvärv inför kommande säsong. Tidigare har även Erling Braut Haaland värvats från Borussia Dortmund.

Totalt har Stefan Ortega spelat 220 matcher i Arminia Bielefeld-tröjan. Han anslöt till klubben från 1860 München sommaren 2017.

