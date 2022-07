Officiellt: Manchester City värvar Phillips

Manchester City presenterade under måndagen Kalvin Phillips, 26, som närmast ansluter från Leeds United för ett kontrakt över sex år. Enligt The Athletic är övergångssumman på 42 miljoner pund, motsvarande runt 522 miljoner kronor, plus bonusar värda cirka 37 miljoner för mittfältsstjärnan.

Phillips är fostrad i Leeds och har under senaste säsongerna spelat med klubben i Premier League, samtidigt som han också fått gott om speltid i Englands A-landslag.

Tidigare i sommar värvade City även Erling Braut Haaland från Borussia Dortmund, och därmed är det tydligt att den engelska storklubben satsar mot att vinna Champions League.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



