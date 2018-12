Officiellt: Mark Hughes får sparken av Southampton

Efter åtta månader som ansvarig får Mark Hughes lämna posten som huvudansvarig tränare för Southampton. ”Saints” krigar i botten av Premier League-tabellen och trots att laget i den senaste omgången tog en poäng av Manchester United så får alltså Hughes se sig om efter ett nytt jobb.

”Vi vill rikta vårt tack till Mark och hans personal för alla deras insatser under tiden på St Marys”, skriver klubben i ett uttalande.

Laget kommer att ledas av assisterande tränaren Kelvin Davis under onsdagens möte med Tottenham på Wembley.

Mark Hughes fick ta över Southampton i mars tidigare i år, då laget kämpade för att hålla sig kvar Premier League. Efter att ha lyckats med det uppdraget skrev Hughes på ett treårskontrakt med klubben. Ett avtal som alltså bryts redan nu.

Southampton är tredje sist i Premier League och har bara skrapat ihop en seger på de 14 inledande omgångarna av ligaspelet.

Mark Hughes blir den andre tränaren att få sparken under årets säsong i England. Först ut var Fulhams Slavisa Jovanovic. Han ersattes av Claudio Ranieri.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.



Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb