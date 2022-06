Officiellt: Mata lämnar Manchester United

Manchester United hade en tung säsong och slutade på sjätte plats i Premier League, vilket gör att klubben missar Champions League nästa säsong. I sommar tar nye tränaren Erik ten Hag över, och under senaste tiden har den engelska storklubben börjat rensa i truppen.

United meddelade nyligen att Nemanja Matic och Lee Grant lämnar, medan Edinson Cavani själv bekräftat att han går vidare i sin karriär, och under onsdagen gav United ytterligare två besked - både Paul Pogba och Jesse Lingard går vidare till andra klubbar.

Nu meddelar United att en sjätte spelare lämnar i sommar - den 34-årige veteranen Juan Mata. Spanjoren kom till United vintern 2014 och hann med att göra 51 mål på 285 framträdanden med klubben. Förra säsongen stod han för tolv matcher.

"Tack för allt Juan Mata. Du kommer vara saknad", skriver United på Twitter.

I slutet av maj skrev även den engelska tidningen Daily Mail att flera andra spelare, som Dean Henderson, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly och Phil Jones, också kan lämna Manchester United i sommar, men det har klubben ännu inte bekräftat.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC