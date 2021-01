Officiellt: Mesut Özil lämnar Arsenal - klar för turkisk storklubb

Det har ryktats rejält om Mesut Özils situation i Arsenal under de senaste veckorna, och under hela hösten. Det var The Athletic som avslöjade nyheten om att Özil skulle resa till Turkiet under förra helgen för att göra klart med den turkiska storklubben Fenerbahçe.

Nu är det klart. Özil flörtade med sina följare på Twitter under lördagen och bekräftade att han var på väg till Turkiet under söndagen. Nu har klubbarna, ett par dagar senare, bekräftat övergången. Özil lämnar Arsenal och har skrivit på för Fenerbahçe i en permanent övergång.

Den tyske mittfältaren har gjort 184 matcher för Arsenal. På dessa matcher har han gjort 33 mål och 58 assist. Han kom till Arsenal från Real Madrid 2013.

"Det är svårt för mig att förklara med ord hur mycket jag älskar den här klubben och fansen. Hur skulle jag kunna beskriva åtta års tacksamhet i ett brev. Samtidigt som jag inte längre spelar för den här klubben, kommer jag fortsätta supporta den i varje match de spelar", skriver Mesut Özil på Twitter.