Officiellt: Mittfältslöfte förlänger med Tottenham

Tottenhams Oliver Skipp, 19, har den här säsongen fått sparsamt med speltid och mestadels fått nöta bänk. Men klubben verkar tro på den lovande mittfältaren, för nu får han ett nytt kontrakt.

Tottenham meddelar att talangen har skrivit på en förlängning och det nya avtalet sträcker sig till 2024. Hans tidigare kontakt sträckte sig till 2021.

Skipp har den här säsongen medverkat i fem Premier League-matcher. Förutom sina meriter på klubblagsnivå står han även noterad för tre framträdanden för det engelska U21-landslaget.

✍️ We are delighted to announce that Oliver Skipp has signed a new contract with the Club until 2024.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/EXnTRFKbuy