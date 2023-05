Officiellt: Moura lämnar Spurs

Lucas Moura har gjort sitt i Tottenham, han kommer att lämna klubben när hans avtal löper ut i sommar.

Brassen kom till Londonklubben från PSG januarifönstret 2018 för närmare 30 miljoner euro, motsvarande 340 miljoner kronor. Sedan dess har det blivit 38 mål och 27 assist på 219 matcher. Men det finns ett mål som nog ingen Spurs-supporter kommer att glömma.

Den 8:e maj 2019 stod han för ett hattrick på Amsterdam Arena och i minut 96 sköt han Tottenham till Champions League-final.

Nu står det alltså klart att han lämnar klubben i sommar.

"Vi vill tacka Lucas för hans fantastiska jobb i vår klubb och önskar honom lycka till i framtiden", skriver klubben i ett uttalande.

I år har han fått sig se utkonkurrerad av Richarlison och Dejan Kulusevski och det har endast blivit 17 matcher, varav de flesta är inhopp för brassen.

Lucas Moura är i en intervju med klubben känslosam över att lämna:

- Det är svårt att prata... Det har varit en gåva att få spela för Spurs, jag vill inte ens tänka på sista matchen. Det är alltid ledsamt att säga hej då, framförallt när man älskar den platsen man är på. Jag försöker hålla emot tårarna. Det målet (borta mot Ajax) är det bästa ögonblicket i min karriär, säger en tårfylld Moura.

Från och med den 30 juni är Lucas Moura klubblös och fri att skriva på för en ny klubb.

“Wherever I am – my heart will always be here, you are my club.”



A message from @LucasMoura7 💙 pic.twitter.com/j4bhem3adk