Officiellt: Mourinho får sparken av United

Manchester United har haft en mycket tung inledning på Premier League och ligger på sjätteplats. Managern José Mourinho har under en tid fått utstå hård kritik, och nu får han också lämna klubben.

United meddelar att portugisen nu lämnar klubben.

"Vi skulle vilja tacka honom för hans arbete under hans tid i Manchester United och önskar honom lycka till i framtiden".

José Mourinho kom till United inför säsongen 2016/2017. Under portugisens två hela år i klubben slutade man sexa och tvåa. Den första säsongen vann United ligacupen och Europa League.

Manchester United meddelar att en tillfällig tränare kommer att ta över klubben fram till säsongens slut under tiden klubben söker efter en ny permanent tränare. Enligt flera engelska medier kommer en extern rekrytering av en tillfällig tränare att göras. Fram tills att man hittar tränaren kommer de assisterande tränarna Michael Carrick och Kieran McKenna att leda laget.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC