Officiellt: Moyes återvänder till West Ham

West Ham har en tung höst bakom sig i Premier League, och efter gårdagens förlust hemma mot ett B-betonat Leicester valde klubben att sparka tränare Manuel Pellegrini.

Nu står det klart att David Moyes tar över som ny tränare med ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2021.

- Det känns fantastiskt att vara tillbaka. Det känns jättebra att vara hemma, säger Moyes i en kommentar på klubbens hemsida.

West Ham ligger just nu på 17 plats i Premie League, en poäng ovanför nedflyttningsstrecket men med en match mindre spelat än bottenkonkurrenterna.

- Jag tror på att den trupp av spelare vi har här är bättre än den trupp jag tog över tidigare, så jag ser fram emot att jobba med dem. Målet på kort sikt för oss nu är att ta segrarna för att ta oss bort från fel sida av tabellen och fokusera på det vi ska göra de kommande sex månaderna, sedan ska vi gå igenom nästa period också. Till att börja med är fokus på de närmaste matcherna, säger Moyes.

Moyes har en bakgrund som tränare i West Ham då han även tränade klubben säsongen 2017/18, vilket också var hans senaste uppdrag. Tidigare har skotten även tränat Manchester United, Everton, Sunderland och Real Sociedad.

Första matchen för Moyes som ansvarig för West Ham blir på nyårsdagen, då man tar emot Bournemouth hemma på London Stadium.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE