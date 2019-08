Officiellt: Newcastle dubbelvärvar - knyter till sig ytter och back

Snart drar Premier League igång och de berörda klubbarna jobbar för att sätta truppen. Nu meddelar Newcastle att man värvar två spelare.

”The Magpies” kommunicerar att man bundit upp den nederländske ytterbacken Jetro Willems, 25, på ett säsongslångt låneavtal från Eintracht Frankfurt. Dessutom värvar klubben Allan Saint-Maximin, 22, från Nice. Avtalet med den franske yttern är skrivet över sex år.

#HelloJetro



The full story on @JetroWillems_15's arrival at St. James' Park.https://t.co/xk4sU0nExS #NUFC pic.twitter.com/u3JgQplaMu