Officiellt: Newcastle värvar från MLS - uppges vara klubbens dyraste värvning någonsin

Newcastle huserar i de nedre regionerna av Premier League, men tidigare i veckan tog man en tung skalp när Manchester City besegrades med 2-1. Då gjorde Salomon Rondon ett av målen, men nu får anfallaren konkurrens.

På sin hemsida meddelar Newcastle att man gjort klart med anfallaren Miguel Almiron, som närmast kommer från MLS-klubben Atlanta United.

Almiron har skrivit på ett kontrakt över fem och ett halvt år och uppges bli klubbens dyraste nyförvärv. Newcastle vill själva inte gå ut med hur mycket de betalar för 24-åringen, men enligt rapporter från Sky ska Newcastle betala omkring 20 miljoner pund, vilket är 3,5 miljoner pund mer än vad man betalade vid köpet av Michael Owen 2005.

- Jag är väldigt glad och ivrig att börja spela med mina nya lagkamrater, säger Almiron i en kommentar.

Almiron är landslagsman i Paraguay och under förra säsongen i MLS svarade han för tolv mål och 13 framspelningar på 32 matcher.

We are delighted to announce the signing of forward Miguel Almirón from @ATLUTD.



The 24-year-old has penned a five-and-a-half-year deal which will keep him at St. James' Park until June 2024.



