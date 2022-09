Officiellt: Noble blir sportchef i West Ham

Med tårar i ögonen tog Mark Noble farväl av West Ham-supportrarna i somras. Ex-mittfältaren tog steget till Londonklubbens A-lag som 16-åring, 2004 och därefter lämnade han aldrig klubben.

Efter 18 år i West Ham-tröjan bestämde sig Noble för att avsluta karriären efter fjolårets säsong, varpå han hyllades stort av fansen under sista matchen. Men nu står det klart att 35-åringen återvänder.

På torsdagen blev det nämligen officiellt att Mark Noble blir ny sportchef i West Ham. Klubbikonen kommer att påbörja sitt arbete 2 januari 2023.

- Jag ser det som en position där jag kan växa och utvecklas båda personligen och professionellt. Det är alltid svåra beslut att fatta inom fotbollen, men tillsammans med mina kollegor kommer jag att fortsätta sätta West Hams bästa först, säger Noble till klubbens hemsida.

- Jag känner att det här är en fantastisk möjlighet för mig att bidra och hjälpa klubben på flera olika sätt, och jag kan lova alla i West Ham-familjen att jag kommer ge absolut allt jag har.

Totalt spelat Mark Noble 550 matcher i West Ham-tröjan.

We are delighted to announce that Mark Noble is to return to the Club in the role of Sporting Director.



Noble will officially start in his post on 2 January 2023, following his retirement as a player earlier this year.