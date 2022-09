Officiellt: Nottingham Forest värvar Bowler och Badé

Nottingham Forest har storsatsat inför återkomsten i Premier League, minst sagt. När sommaren transferfönster nu har stängt står det klart att nykomligen har gjort hela 21 nyförvärv.

Under natten till fredagen blev Loïc Badé, 22, från Rennes det sista nytillskottet att anslut. Mittbacken lånas in från Ligue 1-klubben över säsongen 2022/23.

Nyförvärv nummer 20? Ja, det blev klart några timmar dessförinnan. Josh Bowler köps in från Blackpool, men lånas ut till grekiska Olympiakos direkt. 23-åringen får därmed vänta på sin debut i Nottingham Forest-tröjan till nästa säsong.

Enligt BBC slog Nottingham Forest därmed nytt brittisk rekord för flest nyförvärv under en säsong.

Nottingham Forest var länge på väg att värva Michy Batshuayi, men enligt transferspecialisten Fabrizio Romano sprack övergången i sista stund då dokumenten inte hann bli klara i tid till att fönstret stängde.

Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi, Neco Williams, Emmanuel Dennis, Orel Mangala, Moussa Niakhaté, Giulian Biancone, Lewis O'Brien, Remo Freuler, Omar Richards, Renan Lodi (lån), Ui-jo Hwang, Willy Boly, Harry Toffolo, Brandon Aguilera, Jesse Lingard, Cheikhou Kouyaté, Waynes Hennessey och Dean Henderson (lån) är övriga nyförvärv.

Nottingham Forest har inlett Premier League-säsongen med en seger, ett kryss och tre förluster.

