Officiellt: Olsen lämnar Roma - klar för spel i Everton

Sveriges landslagsmålvakt Robin Olsen, 30, är klar för spel med Everton i Premier League. Målvakten, som under förra säsongen var utlånad från Roma till Cagliari, lämnar nu åter den italienska storklubben på tillfällig basis, men den här gången för flytt till England. Låneavtalert sträcker sig över den här säsongen.

Everton toppar just nu Premier League efter fyra raka segrar i ligaspelet den här säsongen. Just nu är dock Englands landslagsmålvakt Jordan Pickford startman i laget.

Olsen anslöt sommaren 2018 till Roma från FC Köpenhamn, men har även en bakgrund med spel i bland annat Paok och Malmö FF. I år har han inte kommit till spel i någon match i Serie A, men satt dock på bänken i helgen mot Udinese i ligan. Olsen gjorde förra säsongen 17 ligamatcher med Cagliari i Italien och gjorde under säsongen 2018/2019 35 matcher med Roma i alla turneringar. Han inledde då som ordinarie, men blev sedan petad.

Everton ställs härnäst, den 17 oktober, mot Liverpool på hemmaplan i Premier League. Därefter väntar Southampton borta och sedan Newcastle borta i ligan. Everton möter därefter Manchester United den 7 november i ligaspelet.

🔵 | We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.



Welcome, Robin! #EFC