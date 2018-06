Officiellt: Portugals förstekeeper till Premier League

Portugals och Sporting Lissabons förstemålvakt Rui Patricio släppte i fredags tre bollar bakom sig, när Portugal spelade 3-3 mot Spanien i premiären i VM i Ryssland. I dag blev det klart att 30-åringen lämnar Sporting för Wolverhampton och Premier League.

Wolverhampton meddelar på sin hemsida att målvakten har skrivit på ett kontrakt, som sträcker sig över fyra år med den nyuppflyttade Premier League-klubben.

Patrico inledde sin karriär i Sporting 2001 och har sedan dess gjort 460 A-lagsmatcher för klubben, varav 26 i Champions League och 49 i Europa League. Målvakten har dessutom gjort 70 landskamper för det portugisiska landslaget och var under 2016 med och bidrog till att laget vann EM i Frankrike.

Wolves are delighted to confirm @selecaoportugal and @Sporting_CP number one Rui Patricio has joined the club on a four-year deal. #BemVindoRui



🇵🇹🐺 pic.twitter.com/tGUQUXQICX