Officiellt: Premier League-klubb sparkar tränaren

Efter elva spelade matcher ligger Aston Villa på 15:e plats i Premier League med endast tio inspelade poäng. I fredags förlorade Birmingham-klubben borta mot Southampton och inkasserade därmed sin femte raka förlust i ligaspelet - vilket är klubbens längsta förlustsvit sedan 2016 enligt statistisksajten OptaJoe.

En förlustsvit som får klubben att agera. Nu meddelar Aston Villa att huvudtränaren Dean Smith får sparken.

- Efter en bra start förra säsongen har vi i år inte sett den kontinuerliga förbättring av resultat, prestationer och ligaposition som vi hade hoppats på. Av den anledningen har vi beslutat att göra en förändring nu för att ge nya huvudtränaren tid till att kunna göra avtryck, säger vd:n Christian Purslow i en kommentar till klubbens hemsida.

- Styrelsen vill tacka Dean för hans många utmärkta prestationer, både på och utanför planen, under sin tid i klubben. Alla vet hur mycket Aston Villa betyder för Dean och hans familj. Vi önskar honom det bästa.

Dean Smith kom till Aston Villa under hösten 2018. Sedan dess har Smith skördat stora framgångar i klubben och bland annat fört laget tillbaka till Premier League.

Aston Villa meddelar att en ersättare kommer att presenteras inom kort.

