Officiellt: Rangers värvar Ben Davies från Liverpool

Han kom till Liverpool som en billig paniklösning när mittbackskrisen i laget var som värst under våren 2021.

Nu är Ben Davies klar för Europa League-finalisterna Rangers. Där skriver den engelska 26-åringen på ett fyraårskontrakt.

- Jag är väldigt exalterad över att ha skrivit på för Rangers och jag ser verkligen fram emot att ta nästa steget i min karriär, säger Ben Davies i ett pressmeddelande.

Liverpool uppges få 3 plus 1 miljoner pund för Davies (totalt motsvarande cirka 50 miljoner kronor).

Det blev inget framträdande i Liverpool för mittbacken som spenderade förra säsongen på lån i Sheffield United där det blev 22 matcher och ett mål.

Ben Davies has today completed a permanent transfer to @RangersFC.



All the best for the future, @BenDavies1108 🙌