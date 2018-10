Officiellt: Shaw förlänger: "Han förtjänar det här"

Luke Shaw har varit en av få ljusglimtar i det Manchester United som inlett säsongen knackigt. Vänsterbacken har varit given i José Mourinhos lagbygge – och nu belönas 23-åringen med ett nytt avtal. Kontraktet mellan Shaw och klubben är skrivet över juni 2023, men en option om ytterligare ett år, det skriver klubben på sin hemsida.

Enligt BBC får Shaw nu 150 000 pund i veckan, motsvarande 1,8 miljoner.

- Luke förtjänar verkligen det här kontraktet, säger José Mourinho på klubbens hemsida.

- Luke är fortfarande ung och utvecklas hela tiden. Jag är väldigt nöjd över att vi behåller en så talangfull ung engelsk spelare med en stor framtid för sig.

Luke Shaw:

- Jag är väldigt stolt över att ha skrivit på mitt nya kontrakt och att få fortsätta min sejour i den här fantastiska klubben. Jag vill tacka alla som har stått bakom mig och stöttat – ledare, lagkamrater och supportrar.

