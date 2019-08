Officiellt: Smalling klar för Roma

Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær har under inledningen av den här säsongen använt nyförvärvet Harry Maguire och svenske landslagsbacken Victor Nilsson Lindelöf som ordinarie mittbackar i Premier League. Det har resulterat i att Chris Smalling ännu inte fått speltid i år.

Mittbacken har ryktats var på väg bort från Manchester och nu står det klart att han nästa år kommer spela i Italien.

Tidigare under fredagen klarade Smalling av den obligatoriska läkarundersökningen och under kvällen bekräftade klubben att mittbacken är klar för spel i Rom kommande säsong.

På sin hemsida skriver Roma att det rör sig om ett lån som gör att Smalling kommer representera den italienska klubben fram till nästa sommar.

- Det här är en perfekt möjlighet för mig, säger Smalling.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💯 Official: Chris Smalling has joined Roma on loan 💪



This summer #ASRoma is using transfer announcements to help support charities like @MissingKids and @missingpeople in the search for missing children around the world. pic.twitter.com/xSGZWehhVE