Officiellt: Solskjær får fortsätta som United-manager

När portugisen José Mourinho fick sparken av Manchester United, veckan innan jul i fjol, valde PL-jätten att ersätta honom med en klubb-ikon. Ole Gunnar Solskjær, som var en del av Alex Fergusons framgångsrika lagbygge, lämnade sitt jobb i norska Molde för att försöka vända på skutan.

Och det lyckades han sannerligen med. Under norrmannens ledning har laget åter klättrat till toppstriden i Premier League – och man stod dessutom för en bragdartad vändning i returmötet med PSG i Champions League.

Nu står det klart att Solskjær får fortsätta efter sitt vikariat. På torsdagen gick klubben ut med att man skrivit ett treårskontrakt med norrmannen.

- Ända sedan första dagen då jag kom hit så har jag känt mig som hemma i den här speciella klubben. Det var en ära att vara en Manchester United-spelare och en ära att sedan få starta min tränarkarriär här. De senaste månaderna har varit en fantastisk upplevelse och jag vill tacka alla tränare, spelare och annan personal för arbetet vi gjort så här långt. Det här är jobbet jag alltid drömt om att få ha och jag är överväldigad över att få chansen att leda klubben under en längre period och förhoppningsvis kan jag leverera den fortsatta succé som våra fantastiska fans förtjänar, säger han i en kommentar.

Att Solskjær skulle få fortsätta kommer inte som en överraskning, inte med tanke på resultaten laget presterat under norrmannens ledning. Sedan han tog över har laget bara förlorat tre av 19 matcher, sett till alla turneringar.

- Sedan han tog över som vikarierande manager i december så har resultaten Ole levererat talat för sig själv, säger klubbens vice ordförande Ed Woodward.

Klubbens svenske mittback Victor Nilsson Lindelöf uttryckte nyligen, i en intervju med Sky Sports, sitt stöd för norrmannen.

- Han är en legendar i klubben, han vet allt om hur det är att vara spelare här. Så när han pratar med dig lyssnar du alltid. Han vet vad han pratar om, han har gått igenom allt här.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.