Officiellt: Sterling förlänger med City: "Min utveckling här har varit otrolig"

Manchester City har skrivit ett nytt kontrakt med yttern Raheem Sterling. 23-åringen kom till klubben från Liverpool 2015. Under förra säsongen var han en av de vassaste offensiva krafterna i City och den här säsongen har börjat på samma sätt. Sterlings nya avtal med klubben sträcker sig till 2023.

- Jag är överlycklig över att skriva på. Min utveckling här har varit otrolig, säger Sterling till klubbens hemsida.

- Jag har känt från den minut jag kom hit att det var rätt val för mig. Det har lönat sig och jag är väldigt tacksam.

Den här säsongen har Sterling stått för sju mål och sju assist på 14 matcher i City.

He’s going nowhere! 😆@sterling7 has today committed himself to the Club until 2023! 🔵#mancity pic.twitter.com/vActYqKxUR