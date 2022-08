Officiellt: Stortalangen nobbar Milan och Barcelona – överens med Chelsea

Carney Chukwuemeka tog stora kliv i Aston Villas A-lag under Steven Gerrards ledning i fjol. 18-åringen noterades för 12 framträdanden i Premier League, där han assisterade ett mål.

Men under sommaren har han varit högaktuell för en flytt ifrån Aston Villa. Anledningen är att Chukwuemeka bara har ett år kvar på sitt kontrakt hos Aston Villa, som inte vill tappa sin stortalang gratis.

Tidigare har klubbar som Milan och Barcelona haft stor intresse för honom – men under tisdagen slog nyheten ner som en blixt från klar himmel att Chelsea är överens med Aston Villa om en övergång för 18-åringen.

”Aston Villa och Chelsea har nått en överenskommelse för en permanent övergång gällande Carney Chukwuemeka. 18-åringen har fått tillstånd att resa till London för att diskutera de personliga avtalen och genomgå en läkarundersökning”, skriver Chelsea på sitt officiella Twitterkonto.

Det som återstår innan övergången är klar är alltså för Chelsea att komma överens med Chukwuemeka om de personliga avtalen och att spelaren klarar av den obligatoriska läkarundersökningen.

Enligt BBC landar övergångssumman på 20 miljoner pund (250 miljoner kronor) och 18-åringen kommer att skriva på ett kontrakt till och med 2028. Vidare är en läkarundersökning inbokad under onsdagen.

Chukwuemeka har noterats för 16 A-lagsframträdanden i Aston Villa och har även agerat lagkapten för det engelska U19-landslaget

