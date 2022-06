Officiellt: Sven Botman klar för Newcastle – skriver långt kontrakt

Flera stora europeiska klubbar har uppgetts vara intresserade av den 195 cm långa mittbacken Sven Botman däribland Milan som har varit klubben det ryktats allra mest intensivt kring.

Nu står det klart att Newcastle vann dragkampen om mittbacken, det presenterade klubben under tisdagskvällen. Botman skriver ett femårskontrakt som sträcker sig till sommaren 2027.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano landade övergångssumman på 37 miljoner euro (motsvarande cirka 420 miljoner kronor).

Sven Botman har de senaste två säsongerna spelat för Lille där han bland annat blev fransk ligamästare säsongen 2020/2021. Totalt gjorde han 79 matcher i Lille-tröjan.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



