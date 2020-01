Officiellt: Tottenham lånar in eftertraktade talangen - köpoption finns

Gedson Fernandes, 21, har varit ett jagat namn den senaste tiden. Klubbar som Chelsea, Manchester United, West Ham och Tottenham har uppgetts vara intresserade av att knyta till sig Benfica-mittfältaren. Nu står det klart att det är ”Spurs” som vinner dragkampen.

Klubben meddelar på sin hemsida att man lånar in honom på ett avtal som sträcker sig över ett och ett halvt år. Dessutom har man en köpoption.

- Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Fernandes i en kommentar på klubbens Twitterkonto.

Gedson Fernandes har den här säsongen svarat för en assist på 13 matcher i Benfica,

✍️ We are delighted to announce that we have reached agreement for the 18-month loan of Gedson Fernandes from Benfica with an option to make the transfer permanent.

#BemVindoGedson ⚪️ #COYS